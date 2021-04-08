Склад с пиломатериалами загорелся в Оренбурге. Видео

Утром в четверг в Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Утром 8 апреля поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: город Оренбург, проезд Автоматики. По прибытии на место установлено, что происходит тление пиломатериалов и горение кровли складского помещения», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 47 человек и 18 единиц техники. Площадь возгорания уточняется. Также выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Источник фото: пресс-служба МЧС по Оренбургской области

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как над зданием поднялся черный и густой столб дыма.

В начале декабря в Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения — 2. Спасатели зафиксировали факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли на площади 100 квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек. Огонь тушили 50 человек и 14 единиц техники.