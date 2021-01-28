Склад с обувью загорелся на юго-востоке Москвы

В Москве утром произошел пожар на складе с обувью, который расположен в пристройке к жилому дому на улице Трофимова. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре на улице Трофимова. Его уже потушили.

«Было загорание в пристройке рядом с жилым домом на площади 25 квадратных метров. В 09:54 ликвидировали, эвакуация не потребовалась. Людей внутри не было», — рассказал представитель МЧС.

Между тем источник сообщил, что от пристройки поднимался густой дым.

Кроме склада с обувью, там же расположены пекарня и магазин.