Происшествия 29 декабря 2023, 11:07 Склад с материалами загорелся в Егорьевске МЧС: огонь вспыхнул на складе с материалами в Егорьевске

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В Московской области загорелся склад с материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как сообщили «360» в пресс-службе ведомства, склад находится в Егорьевском городском округе. Судя по видео, огонь сильно полыхает. В небо поднимается огромный столб черного густого дыма.

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На складе находятся материалы, которые тоже охватило пламя. Какие конкретно изделия там хранятся, неизвестно. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Пожар локализовали.