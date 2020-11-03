Ангар с маслом и спиртом загорелся в Твери. Видео

Склад с готовой продукцией загорелся в Твери. Для тушения привлечены спасатели из соседних регионов.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС около рано утром 3 ноября. Площадь возгорания составляла порядка трех тысяч квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по ангарам и административным зданиям. Из-за угрозы взрыва спасатели не могли зайти внутрь и тушили пожар снаружи. На складе хранились емкости с маслом, клеем, спиртом, контейнеры с лакокрасочными материалами и растворителем.

«3 ноября 2020 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о загорании ангара по адресу: город Тверь, Подъездный проезд», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Очевидцы выкладывают в соцсети видео и фото с места пожара. Над складом поднимается столб черного дыма.

На тушение выехали шесть частей тверского отделения МЧС. К 6 утра спасатели запросили технику в соседней Московской области. На место также прибыла газовая служба.

К 7 утра загорелся и обрушился предпоследний ангар. Площадь пожара увеличилась еще на 500 квадратных метров.