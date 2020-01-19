    19 января 2020, 20:17

    Склад с макулатурой загорелся в Тюмени на площади 7,2 тысячи «квадратов». Видео

    Кирилл Фролов

    В Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой. Открытое горение идет на площади 7,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
    Склад с макулатурой загорелся в Тюмени на площади 7,2 тысячи «квадратов». Видео

    Звонок о пожаре поступил в 20:12 (18:12 мск). Загорелось здание, расположенное по адресу: улица Воронинские горки, 176.

    Первые пожарные бригады, прибывшие на вызов, наблюдали открытое горение крыши склада размерами 300×48 метров по всей площади.

    Источник фото: главное управление МЧС по Тюменской области

    По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал, уточнили в пресс-службе.

    На тушении работают более 80 человек и 32 единицы техники.