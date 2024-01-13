Эксклюзив 13 января 2024, 11:04 Склад с лакокрасочными материалами загорелся на Кутузовском проспекте Источник «360»: пожар случился на 3-м этаже строящейся высотки в ЦАО в Москве РИА «Новости»

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Пожар произошел в строящейся высотке в Москве на Кутузовском проспекте, сообщил источник «360». По его данным загорелись лакокрасочные изделия на третьем этаже. Площадь распространения огня достигла 100 «квадратов».

Сведения о пожаре РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе МЧС России.

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По информации министерства, на месте работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало. Источник «360» добавил, что строители эвакуируются из здания самостоятельно. Из высотки валит густой черный дым. На место прибыли сотрудники лаборатории по замеру воздуха. Собеседник добавил, что огонь распространяется на второй этаж и может уйти еще ниже.

Ранее стало известно о пожаре на Большой Полянке в Москве. Короткое замыкание произошло на трансформаторной подстанции, дым пошел в квартиры жилого дома. Источник «360» сообщал, что пострадали женщина и трое детей. Детей госпитализировали. Еще одного человека спасли, он не пострадал.