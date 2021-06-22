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    22 июня 2021, 22:50

    Склад с краской загорелся в рязанском селе. Фото

    Александра Ломейко

    Столб черного дыма поднялся над Рязанью из-за пожара на складе с лакокрасочными изделиями. Он виден во всех районах города. Огонь уже распространился на 160 квадратных метров.

    Пожар начался в селе Поляны, уточнил ТАСС со ссылкой на ЕДДС по Рязанскому району. Вспыхнуло помещение на улице Терехина.

    «Предварительно сообщили, что склад с битумом и краской, площадь возгорания — 160 квадратных метров», — сказал диспетчер.

    Пострадал сотрудник склада: его отправили в больницу с ожогами.

    Очевидцы опубликовали в Сети кадры с поднимающимися к небу клубами дыма.