Склад с краской загорелся в рязанском селе. Фото

Столб черного дыма поднялся над Рязанью из-за пожара на складе с лакокрасочными изделиями. Он виден во всех районах города. Огонь уже распространился на 160 квадратных метров.

Пожар начался в селе Поляны, уточнил ТАСС со ссылкой на ЕДДС по Рязанскому району. Вспыхнуло помещение на улице Терехина. «Предварительно сообщили, что склад с битумом и краской, площадь возгорания — 160 квадратных метров», — сказал диспетчер. Фото: Новости Рязани ВКонтакте Пострадал сотрудник склада: его отправили в больницу с ожогами. Очевидцы опубликовали в Сети кадры с поднимающимися к небу клубами дыма.