22 июня 2021, 22:50
Склад с краской загорелся в рязанском селе. Фото
Столб черного дыма поднялся над Рязанью из-за пожара на складе с лакокрасочными изделиями. Он виден во всех районах города. Огонь уже распространился на 160 квадратных метров.
Пожар начался в селе Поляны, уточнил ТАСС со ссылкой на ЕДДС по Рязанскому району. Вспыхнуло помещение на улице Терехина.
«Предварительно сообщили, что склад с битумом и краской, площадь возгорания — 160 квадратных метров», — сказал диспетчер.
Фото: Новости Рязани ВКонтакте
Пострадал сотрудник склада: его отправили в больницу с ожогами.
Очевидцы опубликовали в Сети кадры с поднимающимися к небу клубами дыма.