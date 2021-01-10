10 января 2021, 20:59
Склад с красками и деревом загорелся в Раменском
Пожар начался в ангаре в деревне Островцы Раменского городского округа Московской области. Как сообщил источник «360» огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС информацию о пожаре подтвердили. Первые пожарно-спасательные подразделения уже прибыли на место.
По их данным, внутри ангара общей площадью 10 на 30 метров хранятся лакокрасочные материалы, дерево и стоит автомобиль «Газель».
По последним данным, пожар локализовали на площади в 150 квадратных метров.