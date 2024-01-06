Происшествия 06 января 2024, 08:44 Склад с картоном загорелся с Подмосковье Пожар на 1260 «квадратах» вспыхнул на складе с картоном в Подмосковье

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Крупный пожар начался на складе с картоном в деревне Серково городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 1260 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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При тушении задействовали 14 единиц специальной техники и 40 спасателей. Локализовать возгорание удалось на 1600 квадратных метрах.

Ранее в Богородском городском округе произошел пожар в частном доме в СНТ «Лесное-2». Жертвами стали две девочки 14 и 15 лет. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами. Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело.