14 февраля 2024, 13:21
Склад с картоном загорелся на 800 «квадратах» в Батайске
Глава администрации Батайска Волошин сообщил о пожаре на складе
Крупный пожар вспыхнул на складе с картоном на Фермерской улице в Батайске. О ЧП сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Роман Волошин.
По предварительным данным, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.
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На месте работают 11 специалистов МЧС и шесть единиц техники, а также три человека и одна единица техники МБУ «Защита», уточнил Волошин.
«Дежурят также бригада скорой помощи, Донэнерго, ПАО „Газпром газораспределение“», — подчеркнул глава администрации.
Возгоранию присвоили первый ранг сложности. Все обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
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МЧС РФ
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