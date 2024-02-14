Происшествия 14 февраля 2024, 13:21 Склад с картоном загорелся на 800 «квадратах» в Батайске Глава администрации Батайска Волошин сообщил о пожаре на складе

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Крупный пожар вспыхнул на складе с картоном на Фермерской улице в Батайске. О ЧП сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Роман Волошин.

По предварительным данным, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.

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На месте работают 11 специалистов МЧС и шесть единиц техники, а также три человека и одна единица техники МБУ «Защита», уточнил Волошин.

«Дежурят также бригада скорой помощи, Донэнерго, ПАО „Газпром газораспределение“», — подчеркнул глава администрации.

Возгоранию присвоили первый ранг сложности. Все обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.