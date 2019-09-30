Склад с яблоками загорелся под Липецком

В России не осталось действующих лесных пожаров Подробнее

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в помещении склада-холодильника. Пламя появилось на крыше двухэтажного здания. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Из-за огня и дыма никто не пострадал. Пожар локализован в 00:30.

В МЧС добавили, что нет угрозы распространения огня на соседние здания.