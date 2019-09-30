  • Склад с яблоками загорелся под Липецком

    30 сентября 2019, 02:43

    Светлана Степанова

    В селе Вторая Куликовка Лебедянского района Липецкой области произошел пожар на складе с яблоками. По данным МЧС России, пламя удалось локализовать. Подробности опубликовало РИА «Новости».
    Склад с яблоками загорелся под Липецком

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    В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в помещении склада-холодильника. Пламя появилось на крыше двухэтажного здания. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

    Из-за огня и дыма никто не пострадал. Пожар локализован в 00:30.

    В МЧС добавили, что нет угрозы распространения огня на соседние здания.