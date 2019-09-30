Склад с яблоками загорелся под Липецком
В селе Вторая Куликовка Лебедянского района Липецкой области произошел пожар на складе с яблоками. По данным МЧС России, пламя удалось локализовать. Подробности опубликовало РИА «Новости».
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В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в помещении склада-холодильника. Пламя появилось на крыше двухэтажного здания. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
Из-за огня и дыма никто не пострадал. Пожар локализован в 00:30.
В МЧС добавили, что нет угрозы распространения огня на соседние здания.