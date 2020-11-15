Склад с иконами загорелся в монастыре в Петербурге

На территории Иоанновского женского монастыря в Санкт-Петербурге загорелся склад. В нем хранятся иконы и книги. Пожарные потушили огонь. Никто не пострадал.

Четырехэтажный склад размером 80 на 50 метров загорелся на территории Свято-Иоановского женского монастыря на Набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 15 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС. В нем монахини хранят книги и иконы. Обгорело полтора квадратных метра в одном из помещений.

О материальном ущербе в МЧС не сообщили. Во время пожара никто не пострадал. Его уже потушили.