Склад с игрушками загорелся в Красноярске

В Красноярске произошел пожар на складе мягких игрушек. Огнем охвачены 700 квадратных метров.

Как сообщили РИА «Новости» в МЧС, пожар произошел по адресу: улица проспект Газеты Красноярский Рабочий, д. 9. К моменту прибытия спасателей пожар уже распространился на 500 квадратных метров. Ему присвоен второй номер сложности.

Сейчас площадь пожара уже увеличилась до 700 квадратных метров. Ngs24.ru сообщил, что с огнем борются 59 человек личного состава и 19 единиц техники. Есть угроза обрушения.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал, эвакуация не проводилась.