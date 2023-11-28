Эксклюзив 28 ноября 2023, 19:09 Склад с игрушками загорелся в деревне Сосенки Источник «360»: пожар вспыхнул на складе игрушек в Сосенках unsplash.com

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В деревне Сосенки Новомосковского административного округа загорелся склад с игрушками. Об этом сообщил источник «360».

Уточняется, что возгорание произошло в помещении площадью 100 квадратных метров в доме № 355. Информации о пострадавших не поступало. Другие детали случившегося выясняются.

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