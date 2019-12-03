Склад с химудобрениями загорелся в Санкт-Петербурге на площади свыше 10 тысяч «квадратов»
Информация о возгорании поступила в 02:13 по московскому времени, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России.
ЧП произошло в ангаре на Московском шоссе. Его размеры — 150 на 80 метров, а высота — 15 метров. Склад находится в промзоне.
«Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций», — подчеркнули в ведомстве.
В 02:59 ранг пожара увеличили до 4-го номера сложности.
К складам направили два пожарных поезда и передвижную химико-радиометрическую лабораторию. Специалисты произвели замер содержания вредных веществ в атмосфере.
По информации источника, загоревшийся склад принадлежит компании «Логистик-Терминал». В нем хранятся химические удобрения, в том числе на основе углерода и кальций-нитрата, и каучук.
«Пожар не угрожает окрестным строениям. Горящий ангар расположен в промзоне, рядом нет жилых построек», — подчеркнул собеседник агентства.
Детский сад эвакуировали из-за пожара в Санкт-ПетербургеПодробнее
Сейчас на месте возгорания работают экологи. Состояние воздуха контролируют в том числе дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
В качестве причин возгорания рассматриваются неисправность проводки и электрооборудования и человеческий фактор.
Пожар тушат при помощи пожарного поезда, работают 220 человек и 49 единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.