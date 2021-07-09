09 июля 2021, 11:50
Склад с горючим горел в Московской области
В Щелкове утром 9 июля загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Возгорание произошло на втором этаже.
Пожар произошел поселке Фряново на улице Молодежная, сообщили в МЧС.
«В 11:29 пожар был локализирован на площади 25 квадратных метров. На втором этаже здания загорелась мебель», — сообщили «360» в МЧС.
Пострадавших нет, люди самостоятельно эвакуировались перед приездом пожарных.
Ранее в Барнауле произошел на складе пиломатериалов пожар площадью 30 квадратных метров. В огне оказались мебель и строительные материалы. Погибли два человека, удалость спасти троих.