Склад с горючим горел в Московской области

В Щелкове утром 9 июля загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Возгорание произошло на втором этаже.

Пожар произошел поселке Фряново на улице Молодежная, сообщили в МЧС.

«В 11:29 пожар был локализирован на площади 25 квадратных метров. На втором этаже здания загорелась мебель», — сообщили «360» в МЧС.

Пострадавших нет, люди самостоятельно эвакуировались перед приездом пожарных.

Ранее в Барнауле произошел на складе пиломатериалов пожар площадью 30 квадратных метров. В огне оказались мебель и строительные материалы. Погибли два человека, удалость спасти троих.