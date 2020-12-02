Склад с газовыми баллонами загорелся в Москве

Пожар начался в одноэтажном складе в Москве. По предварительной информации, внутри могут находиться газовые баллоны и неустановленное количество дизельного топлива.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что пожар произошел по адресу Заваруевский переулок, 32, строение 1. Внутри склада площадью 20 на 30 метров могли находиться газовые баллоны. Кроме того, в ангаре хранилось дизельное топливо — пока неизвестно, в каком количестве. По информации источника, огонь распространился на 150 «квадратов».

В МЧС «360» подтвердили информацию о пожаре.

«Загорание в одноэтажном металлическом складском строении на площади 150 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что пожар уже локализовали, однако ликвидировать пламя пока не удалось.

«В 18:57 пожар локализовали. Со слов администрации, возможно нахождение баллонов внутри. Была угроза распространения огня — на данный момент, после локализации, угрозы распространения уже нет, дальше огонь не должен выйти», — сообщил собеседник.