    31 декабря 2019, 08:08

    Склад с газовыми баллонами горел на юге Москвы

    Юлия Булыгина

    В Москве загорелся склад газовых баллонов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
    Склад с газовыми баллонами горел на юге Москвы

    Как сообщили в пресс-службе московского управления МЧС, пожар на складе на улице Подольских Курсантов в Западном Бирюлеве произошел в 04:43 31 декабря.

    «По прибытию первых подразделений было установлено, что происходило возгорание в металлическом ангаре. Внутри находятся газовые баллоны. В 05:27 произошло обрушение кровли», — уточнили в МЧС.

    Пожарным удалось снять угрозу перехода возгорания на соседние здания, а в 05:50 огонь был локализован на площади 300 квадратных метров. В 06:08 пожар ликвидировали.

    В МЧС также отметили, что информации о пострадавших не поступало.

    Склад с газовыми баллонами горел на юге Москвы | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС по Москве

    По информации ТАСС, во время пожара в ангаре слышались хлопки, вероятно, газовых баллонов. Агентство также напомнило, что в соседнем здании находились горюче-смазочные материалы. По словам местных жителей, в районе пожара чувствуется сильный запах.