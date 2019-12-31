Склад с газовыми баллонами горел на юге Москвы

В Москве загорелся склад газовых баллонов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе московского управления МЧС, пожар на складе на улице Подольских Курсантов в Западном Бирюлеве произошел в 04:43 31 декабря.

«По прибытию первых подразделений было установлено, что происходило возгорание в металлическом ангаре. Внутри находятся газовые баллоны. В 05:27 произошло обрушение кровли», — уточнили в МЧС.

Пожарным удалось снять угрозу перехода возгорания на соседние здания, а в 05:50 огонь был локализован на площади 300 квадратных метров. В 06:08 пожар ликвидировали.

В МЧС также отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Источник фото: ГУ МЧС по Москве

По информации ТАСС, во время пожара в ангаре слышались хлопки, вероятно, газовых баллонов. Агентство также напомнило, что в соседнем здании находились горюче-смазочные материалы. По словам местных жителей, в районе пожара чувствуется сильный запах.