Склад с древесиной вспыхнул в подмосковном Чехове. Горят 1600 «квадратов»

Склад с древесиной загорелся в Чехове Московской области. Как сообщили «360» в пресс-службе регионального главка МЧС России, огонь распространился на 1600 «квадратов».

О пожаре сообщили примерно в 08:40. Загорелся ангар на территории промзоны в городском округе Чехов. Там, на улице Комсомольская, владение 3, расположен цех по обработке древесины.

На данный момент площадь пожара составляет 1600 квадратных метров. В 09:30 ему присвоили повышенный ранг № 2. К тушению привлекли 50 человек и 13 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Здание одноэтажное, уточнило РИА «Новости».