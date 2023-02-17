17 февраля 2023, 04:44
Склад с дорогостоящей грузовой техникой загорелся в Магадане
МЧС по Магаданской области: склад загорелся на шестом километре Основной трассы
Пожар охватил склад на шестом километре Основной трассы в Магадане. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram-канале. Очевидцы опубликовали кадры происшествия в социальных сетях.
На видео огонь охватил не только помещение, но и крышу здания. Вокруг горящего склада уже находится несколько пожарных машин. Спасатели работают над ликвидацией возгорания.
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«Пожарные тушат склад на шестом километре Основной трассы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
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Там также отметили, что со склада эвакуировали несколько единиц техники.
Площадь пожара на складе с грузовой техникой составляет почти 600 квадратных метров, уточнил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Магаданской области. Спасатели отмечают, что сложность в ликвидации возгорания заключается в большой площади пожара.
На складе находились грузовики, рассказал его совладелец Зураб Кастоев в комментарии РИА «Новости». По его словам, машины сгорели.
«Техника там стоит, на 15-20 миллионов там машины стоят. Три машины. Автомобили стоят грузовые. <…> Вот все, что осталось от этого, все сгорело», — рассказал мужчина.
Он добавил, что уже завтра, после ремонта, машины должны были поехать на Чукотку.
Пожары
МЧС РФ
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