Склад с деревянным поддонами загорелся в Мытищах

Склад с деревянными поддонами загорелся на территории Мытищ, на Промышленном проезде в деревне Беляниново, передало РИА «Новости». Огнем охвачена площадь 1200 квадратных метров.

На месте работают дежурные пожарные расчеты. Данных о пострадавших на настоящий момент нет.

Ранее грузовик с пропаном горел на Киевском шоссе в Новой Москве. Движение было перекрыто в обоих направлениях, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. Остановить пожар не могли полтора часа. Машины были перенаправлены на Боровское шоссе. Информации о пострадавших также не поступало.