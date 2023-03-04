04 марта 2023, 18:23
Склад с декорациями загорелся на севере Москвы
Источник «360»: склад с декорациями загорелся на Ленинградском шоссе в Москве
Склад с декорациями загорелся на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, внутри помещения есть газовые баллоны.
Из помещения склада валит густой черный дым, добавил источник. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
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Площадь ангара, по предоставленным данным, составляет 60 на 20 метров. В нем находились декорации из пластика и дерева. Открытое горение уже ликвидировали.
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Официально данные о происшествии пока не подтвердили.
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