Склад с боеприпасами времен войны нашли на Шулявке в Киеве

Склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны нашли в Киеве при работах на Шулявском путепроводе, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Боеприпасы обнаружили коммунальщики.

Источник фото: Facebook Виталий Кличко

«Коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более сотни боеприпасов времен Второй мировой войны. Хочу поблагодарить специалистов Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины за профессионализм и оперативность во время изъятия и вывоза боеприпасов. Ваша работа сложная и опасная, но такая важная для спокойствия и безопасности киевлян!» — написал мэр Киева в соцсети.

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По словам градоначальника, «эхо войны» пришлось обезвреживать пиротехникам. Все боеприпасы вывезли на полигон, где и уничтожили.

После этого специалисты КП «Киевтеплоэнерго» продолжили работы по замене инженерных сетей. Строительство Шулявского моста после того, как боеприпасы были со всеми предосторожностями вывезены, было продолжено в штатном режиме. Движение по мосту должно быть открыто до конца года.