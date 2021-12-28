Крупный пожар произошел в ночь на вторник, 28 декабря, на МКАД. На 32-м километре автодороги загорелся склад резиновых изделий. На текущий момент огонь еще не удалось побороть, наблюдается открытое горение.

Как сообщило РЕН ТВ, ситуация сложная из-за того, что в непосредственной близости от горящего склада находится автозаправка. Рядом расположен и мотель, из которого в целях безопасности сразу же эвакуировали всех постояльцев.

Пока ничего не известно о том, пострадал ли кто-то в пожаре. Не сообщается и о площади, которую охватил огонь.

Ранее на МКАД, на 27-м километре, загорелась машина. Все произошло в районе Варшавского шоссе, полыхнули «Жигули» первой модели. Два человека предприняли все усилия, чтобы потушить пламя, однако огонь уничтожил автомобиль полностью. Двоих людям, которые боролись с пожаром, потребовалась помощь медиков.