Происшествия 09 января 2024, 16:13 Склад при швейной фабрике загорелся во Владимирской области

Читать 360tv в

Склад готовой продукции на территории швейной фабрики загорелся в поселке Муромцево во Владимирской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило слад по улице Первомайской. Общая площадь возгорания достигла 1,3 тысячи квадратных метров.

Реклама

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Участие в его ликвидации принимали 38 сотрудников МЧС.