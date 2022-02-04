Склад площадью в девять тысяч квадратных метров загорелся в Ульяновской области. Огонь охватил дверной цех, его уже удалось локализовать.

«Здание цеха по производству дверей загорелось на площади девять тысяч квадратных метров в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован менее чем за полтора часа», — сообщили в службе РИА «Новости».

Огонь вспыхнул в 06:15, его локализовали в 06:34, написало агентство «Интерфакс».

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте пожара трудятся 62 человека и 18 спецмашин.

РЕН ТВ удалось снять видео произошедшего. На нем видно, как пламенем охвачена большая площадь фабрики.