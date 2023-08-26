Важное 26 августа 2023, 13:44 Склад пиротехники вспыхнул в Кемерове МЧС: в Кемерове загорелся склад пиротехники Соцсети

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В Сети появились кадры мощного пожара на складе пиротехники в Кемерове. Сообщается, что возгорание произошло на улице Терешковой, здание обрушилось. Пожар смогли локализовать, уточнила пресс-служба МЧС России.

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Локализацию провели на площади 750 квадратных метров. На месте продолжают работать 30 спасателей и 11 спецмашин.

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Информация о пожаре в нежилом здании поступила в МЧС около часа назад. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 9 августа взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде унес жизнь сотрудницы Загорского оптико-механического завода, территория которого примыкала к помещению. СМИ писали, что женщина получила ожоги 100% тела. Ее увезли в больницу, но повреждения оказались несовместимы с жизнью. В результате ЧП пострадали более 80 человек. Причину случившегося устанавливают следователи. Технического директора компании «Пиро-Росс», которой принадлежал взорвавшийся склад, арестовали.