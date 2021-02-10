Склад пиломатериалов загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся цех. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Пожар произошел в Выборгском районе по адресу: Выборгское шоссе, 232. По предварительным данным, там находится склад пиломатериалов.

«Размеры здания 15 на 100 метров, высота восемь метров. Горит по всей площади. Есть угроза распространения на соседнее административное здание. Ранг пожара был повышен до №2», — говорится в сообщении.

Источник фото: соцсети

Информации о пострадавших пока не поступало. Также неизвестна причина возгорания. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На ник видно, что столб дыма виден издалека. Из цеха валит густой дым, также видны языки пламени.