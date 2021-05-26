Склад пиломатериалов загорелся в Омске

В Омске произошел крупный пожар. Загорелся склад пиломатериалов. Для тушения огня на место прибыли 85 спасателей.

Как сообщил gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, вызов поступил диспетчеру примерно в 11:30 по местному времени. Возгорание началось с крыши одноэтажного здания, расположенного на улице 3-я Казахстанская. Огнем была охвачена площадь более двух тысяч квадратных метров. Людей в здании в момент пожара не находилось.

Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли 19 единиц спецтехники и 85 сотрудников МЧС. Тушение открытого огня заняло примерно час, до 12:22. К 13:44 пожар удалось полностью устранить. Информации о причинах возгорания и о пострадавших пока нет.