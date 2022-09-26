Происшествия 26 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео МЧС России показало видео пожара на складе лесного производства в ХМАО

Читать 360tv в

Произошел пожар на складе отходов лесного производства в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Никто не пострадал. Видео с места происшествия показало МЧС России.

Реклама

Диспетчер Советского пожарно-спасательного гарнизона принял вызов 26 сентября в 03:35 (01:35 по московскому времени). Загорелись уложенные штабелями остатки древесины в южной промзоне города. Первые подразделения спасателей приехали на место спустя шесть минут и выяснили, что огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный номер вызова.

МЧС России МЧС России

«К моменту прибытия пожар был уже развившийся, сложность заключалась в довольно большой площади горения и интенсивности теплового потока», — объяснил исполняющий обязанности начальника Советского гарнизона Максим Сысойкин.

Спасатели организовали два боевых участка тушения, чтобы защитить от огня соседние технические постройки. К работе привлекли 25 человек и восемь единиц техники, а также бульдозеры владельца лесопилки. К 07:18 (05:18 по московскому времени) возгорание ликвидировали на площади 1500 квадратных метров. Никто не пострадал.

Теперь пожарным предстоит сделать так, чтобы не возникло вторичных очагов пожара. Для этого они занялись проливкой территории. Тяжелая техника уберет оставшиеся древесные отходы. Причину пожара выяснят органы дознания.

0 0 0 0 0 0