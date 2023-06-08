Происшествия 08 июня 2023, 18:31 Склад оружия и патронов нашли у ростовского пенсионера МВД: в Ростовской области дома у 70-летнего пенсионера нашли оружейный склад Telegram

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В Ростовской области транспортные полицейские изъяли у пожилого местного жителя оружие и боеприпасы. Весь арсенал был пригоден для использования, сообщила пресс-служба МВД.

Житель города Сальска хранил дома три пистолета, три винтовки, автомат, два ружья, около 1,7 тысячи патронов, а также сигнальный револьвер и два газовых пистолета, переделанных в боевые.

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По результатам проведенной экспертизы удалось установить, что все изъятое пригодно для производства выстрела.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

У 70-летнего пенсионера, которого считают предполагаемым хозяином арсенала, документов на оружие — ни на его хранение, ни на ношение — не было.

Правоохранителям мужчина заявил, что коллекционирует его, а найденное собирал в течение нескольких лет.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Пенсионеру выбрали меру пресечения — его оставили под подпиской о невыезде.

В Херсонской области на дне оросительного канала полиция нашла тайник с оружием и боеприпасами.