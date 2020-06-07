Склад на территории киногородка горел в Подмосковье

В поселке Горки Ленинские в Подмосковье горел склад на территории киногородка. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Как сообщили в подмосковном управлении МЧС, сигнал о пожаре поступил к ним в 02:50 7 июня. Горел склад на Центральной улице в поселке Ленинского городского округа. По этому адресу находится киногородок.

Источник фото: ГУ МЧС по Московской области

Прибывшие пожарные обнаружили задымление на втором этаже склада. В 04:40 огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

«В 05:40 объявлена ликвидация открытого горения», — сказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

В тушении участвовали 77 человек и 24 единицы техники.