    07 июня 2020, 07:15

    Склад на территории киногородка горел в Подмосковье

    Юлия Булыгина

    В поселке Горки Ленинские в Подмосковье горел склад на территории киногородка. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

    Как сообщили в подмосковном управлении МЧС, сигнал о пожаре поступил к ним в 02:50 7 июня. Горел склад на Центральной улице в поселке Ленинского городского округа. По этому адресу находится киногородок.

    Склад на территории киногородка горел в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС по Московской области

    Прибывшие пожарные обнаружили задымление на втором этаже склада. В 04:40 огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

    «В 05:40 объявлена ликвидация открытого горения», — сказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

    В тушении участвовали 77 человек и 24 единицы техники.