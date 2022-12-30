Происшествия 30 декабря 2022, 17:15 Склад на территории бизнес-центра загорелся в Санкт-Петербурге

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Возгорание произошло в одном из помещений в складском здании, расположенном на территории бизнес-центра «Берег» на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт78.ru.

По данным сайта «Политика сегодня», из горящего помещения удалось эвакуировать 200 человек, сейчас на месте происшествия находится одна пожарная часть.

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Информация о пострадавших при пожаре в настоящий момент отсутствует.

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