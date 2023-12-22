Происшествия 22 декабря 2023, 09:49 Склад мясоперерабатывающего комбината загорелся в Химках МЧС: пожар на складе мясоперерабатывающего комбината в Химках локализовали РИА «Новости»

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Крупный пожар произошел на складе мясоперерабатывающего комбината в Химках. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Спасателям удалось локализовать пожар. На месте происшествия работают 68 человек, задействовано 25 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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