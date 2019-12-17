Склад мебельной фабрики в Казани загорелся на площади 5,2 тыс. кв. м. Видео

В Казани по адресу ул. Короленко, 120 загорелся склад мебельной фабрики площадью 130*40 метров. Площадь пожара составляет 5200 квадратных метров. К тушению были привлечены 65 человек и 22 единицы техники.

По данным МЧС Татарстана, сообщение о возгорании и густом черном дыме поступило в 22.07 (мск) 16 декабря. Пожару был присвоен ранг № 2. Через 20 минут он был повышен до № 3.

Количество спасателей было увеличено до 90 человек. В 23:55 пожар был локализован на площади 5600 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Видео: МЧС РФ