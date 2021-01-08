Склад мебельной фабрики загорелся в Подмосковье на площади 8 тысяч «квадратов». Видео

Пожар вспыхнул на складе мебельной фабрики в городском округе Раменское. Огонь охватил уже восемь тысяч квадратных метров площади. Сейчас с возгоранием борются пожарные.

«В 07:30 8 января 2021 года поступило сообщение о задымлении в нежилом здании по адресу: Московская область, городской округ Раменское, поселок Бронницы, территория фабрики „Бротекс“. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри металлического ангара», — сообщила «360» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по МО Александра Рыбалко.

Она добавила, что сейчас площадь пожара составляет восемь тысяч квадратных метров. Специалисты присвоили пожару второй ранг сложности. Пожарные подразделения продолжают тушить огонь. На месте работают 78 человек и 23 единицы техники.

Источник фото: ГУ МЧС России по Московской области

Согласно предварительной информации, во время возгорания никто не пострадал. Все причины и обстоятельства пожара пока продолжают выяснять.