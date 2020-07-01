Склад магазина загорелся в Нальчике. Видео

В Нальчике вспыхнул склад магазина «Райян» на улице Кирова. Судя по видео, которые появляются в соцсетях, возгорание серьезное.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии, горит склад на площади в тысячу квадратных метров. Его тушат 40 человек и восемь единиц техники.

В МЧС заверили, что угрозы распространения огня нет. Пожар, по информации ТАСС, локализовали.

О пострадавших пока не сообщается.

Пожар начался в 10:21 на складе по улице Кирова в Нальчике. Сначала сообщалось, что огнем охвачены 100 квадратных метров.

Судя по информации на сайте магазина «Райян», там торгуют мясными изделиями.