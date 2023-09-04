Происшествия 04 сентября 2023, 00:25 Склад лакокрасочных изделий загорелся в Подмосковье Прокуратура: в Видном загорелся склад лакокрасочных изделий Прокуратура Московской области / Telegram-канал

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Пожар произошел в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий в Видном. Огнеборцы оперативно приступили к тушению возгорания. Установку всех обстоятельств пожара контролирует прокуратура, указали в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.

Огонь возник на складе поздно вечером 3 сентября, около 23:30. Сейчас на месте работают пожарные, идут работы по ликвидации возгорания.

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«Предварительная площадь пожара 1,2 тысячи квадратных метров», — указали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Видновской городской прокуратуре поручили провести проверку по факту пожара. Она установит все обстоятельства и причины произошедшего. Также в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

По результатам проверки надзорного органа примут меры прокурорского реагирования.

«Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — указали в прокуратуре.