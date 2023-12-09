Происшествия 09 декабря 2023, 22:30 Склад и объект инфраструктуры пострадали в Никополе на Украине Глава ОВА Лысак: при ударе по Никополю пострадал инфраструктурный объект и склад РИА «Новости»

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В Никополе в Днепропетровской области Украины в результате атаки дронов-камикадзе поврежден склад и объект инфраструктуры. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По информации Лысака, город атаковали два дрона-камикадзе. Пострадавших в результате атаки нет.

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«Повреждены инфраструктурный объект, складское здание и пятиэтажка», — сообщил глава ОВА.

Утром в субботу, 9 декабря, власти Херсона сообщили о повреждении объекта критически важной инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Какой именно объект получил повреждения, не уточняется.

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