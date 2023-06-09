Эксклюзив 09 июня 2023, 20:47 Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Уфе МЧС: горюче-смазочные материалы загорелись на складе в Уфе

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В Уфе произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Загорелось, по предварительным данным, 60 кубических метров ГСМ. В распоряжении «360» оказались кадры с места ЧП.

К складскому помещению на улице Малой Силикатной направили 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Пожару присвоили повышенный третий ранг.

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«Ведется тушение. Угрозы на пути и цистерны нет», — отметили в ведомстве.

Обошлось, по предварительным данным, без пострадавших и погибших. Всего, отметили в МЧС, загорелось 60 кубических метров горюче-смазочных материалов.

По информации Telegram-канала Baza, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

О причинах и обстоятельствах произошедшего официальные данные пока не поступали.