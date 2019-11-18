Склад с газовым оборудованием загорелся в Москве. Раздаются взрывы

Складское помещение загорелось на северо-западе Москвы, сообщил «360» источник в экстренных службах столицы. Пожару уже присвоили второй ранг сложности.

Огонь охватил помещение на улице Маршала Прошлякова, 20, в Строгино. На место выдвинулись пожарные расчеты. Их более 30.

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В пути следования машин МЧС виден черный дым и множественные взрывы, уточнил источник. По имеющимся данным, на складе хранится газовое оборудование.

Пламя уже охватило 400 квадратных метров площади. Огонь активно распространяется.

По уточненным данным, внутри объятой пожаром территории находится автосервис. Горят автомобили и его оборудование. Взрываться начали кислородные и пропановые баллоны.

Информация о пострадавших не приводится.