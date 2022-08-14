На заводе по производству бытовой химии и лакокрасочной продукции в Казани случился пожар. Загорелся один из складов предприятия, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По предварительным данным, огонь охватил одноэтажное здание.

Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. На здании склада мягкая кровля, отметило издание, поэтому прибывшие на место ЧП спасатели присвоили пожару третью степень опасности. По их информации, огонь с полыхающего здания может переброситься на соседние здания. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Во вторник на складе в Мурине Ленинградской области случился пожар. Пламя охватило 1500 квадратных метров. Пожарные сняли угрозу распространения на соседние здания и потушили огонь.

В начале августа случился крупный пожар на складе Ozon под Истрой. Его потушили лишь спустя пять дней. По информации Центра медицины катастроф, в результате ЧП пострадали 13 человек. По предварительным данным, ущерб компании превысит сумму в 10 миллиардов рублей.