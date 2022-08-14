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    14 августа 2022, 18:46

    Склад бытовой химии загорелся в Казани — СМИ

    РЕН ТВ: в Казани на складе завода бытовой химии случился пожар

    Александр Иванов

    На заводе по производству бытовой химии и лакокрасочной продукции в Казани случился пожар. Загорелся один из складов предприятия, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По предварительным данным, огонь охватил одноэтажное здание.

    Склад бытовой химии загорелся в Казани — СМИ

    Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. На здании склада мягкая кровля, отметило издание, поэтому прибывшие на место ЧП спасатели присвоили пожару третью степень опасности. По их информации, огонь с полыхающего здания может переброситься на соседние здания. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

    Во вторник на складе в Мурине Ленинградской области случился пожар. Пламя охватило 1500 квадратных метров. Пожарные сняли угрозу распространения на соседние здания и потушили огонь.

    В начале августа случился крупный пожар на складе Ozon под Истрой. Его потушили лишь спустя пять дней. По информации Центра медицины катастроф, в результате ЧП пострадали 13 человек. По предварительным данным, ущерб компании превысит сумму в 10 миллиардов рублей.