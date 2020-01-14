Склад боеприпасов нашли в Крыму

В Крыму, в заброшенной постройке, обнаружили тайник с боеприпасами. В нем лежали патроны, несколько гранат, детонаторы и имитационный пороховой взрывпакет.

Бесхозный склад находился в поселке Заветное Ленинского района, сообщило РИА «Новости». Его обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России при содействии специалистов Минобороны, Росгвардии и полицейских.

В найденном ящике лежало свыше 200 патронов к огнестрельному оружию, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» вместе с запалами, четыре капсюль-детонатора и взрывпакет.

Участок рядом с тайником оцепили для обеспечения безопасности. Все обнаруженные в нем предметы изъяли. Ведется проверка. Устанавливается владелец склада.

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