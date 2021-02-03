Склад автозапчастей загорелся в Красноярске

По данным спасательного ведомства, пожар начался в 10:39 по местному времени (06:39 по Москве).

ТАСС сначала рассказали в МЧС, что огонь полыхает на площади 800 квадратных метров, людей на складе нет. На месте работают звенья газодымзащитной службы, которые проверяют все помещения, где могут быть люди.

Позже обрушилась кровля, а площадь возгорания возросла до 3,5 тысячи «квадратов». Спасатели развернули три боевых участка.

Портал Sibnet.ru сообщил, что едкий дым от горящих масел и красок распространяется по городу. Информации о причинах ЧП и пострадавших нет.