Происшествия 09 января 2023, 07:32 Склад автомобильной резины загорелся в Барнауле МЧС: пожарный пострадал при тушении огня в торговом центре в Барнауле

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В торговом центре «Успех» в Барнауле загорелся склад автомобильной резины. Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь, один из спасателей пострадал. Об этом рассказала пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

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Сотрудник охраны торгового центра на улице Попова позвонил по номеру «112» после полуночи. Возгорание началось на третьем этаже, где находился склад автомобильной резины, из здания эвакуировались два человека. Спасатели приехали на место, оценили обстановку и объявили повышенный ранг пожара.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

К тушению привлекли около 30 единиц техники и 92 специалиста. Огонь локализовали на площади около 500 квадратных метров, а спустя время ликвидировали открытое горение. Пострадал один из бойцов пожарной охраны. Работу на месте продолжили — тушить помешало большое количество горючих материалов.

Очевидцы опубликовали в «ВКонтакте» видео с места событий. Огонь охватил крышу трехэтажного торгового центра в Барнауле. Пожарные поднялись по автолестнице, чтобы потушить его.