Склад артиллерийских снарядов нашли в частном доме

«Жена мужика рассказала, что он по ночам копал металлолом на территории бывшего металлургического завода, вот и накопал снарядов. Территория была оцеплена, дежурили патрульные машины МВД, скорая помощь, из Нижнего Тагила приехала бригада взрывотехников Росгвардии», — пояснил депутат думы Алапаевского МО Илья Чиж.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о складе боеприпасов рассказали сотрудники уголовного розыска. Они занимались обыском в доме мужчины из-за прошлого преступления.

«Этот гражданин рецидивист, ранее судим за грабежи, разбои и за причинение тяжкого вреда здоровью. При осмотре крытой ограды сыщики нашли предметы, похожие на артиллерийские снаряды разных калибров. Полицейские вызвали саперов из ОМОН в Нижнем Тагиле, чтобы определить, представляют ли угрозу находки. Хозяин арсенала пояснил при опросе, что нашел их на территории бывшего верхнесинячихинского металлургического завода, где ранее переплавляли металлические части снарядов», — отметил Горелых.

Он уточнил, что саперы изъяли найденные боеприпасы. Их уже вывезли для утилизации. Сейчас МВД проводит проверку по факту хранения снарядов.