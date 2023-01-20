Происшествия 20 января 2023, 09:34 Склад алкогольной продукции загорелся на 1000 «квадратах» в Артеме МЧС: огонь охватил 1000 квадратных метров на складе алкогольной продукции в Артеме РИА «Новости»

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Крупный пожар на складе алкогольной продукции вспыхнул в городе Артеме. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края.

Склад расположен на улице Уткинской. Когда на место происшествия прибыли пожарные, огонь уже охватил всю крышу здания. Площадь возгорания составила почти тысячу квадратных метров.

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По данным главка МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. С огнем продолжают бороться 34 человека и девять единиц техники.

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Обстоятельства и причины пожара на складе уточняются.