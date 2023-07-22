22 июля 2023, 10:32
Скелетированный труп нашли в московской квартире после потопа
Telegram-канал «112»: потоп в одном из домов Москвы помог найти скелет пенсионерки
Жительницу квартиры в Останкинском районе Москвы обнаружили мертвой после аварии, из-за которой затопило соседей. Об этом рассказал Telegram-канал «112».
Когда жители квартиры снизу поняли, что их затопили, они не смогли достучаться в квартиру выше. Вскрывать дверь пришлось полиции и слесарям.
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В квартире правоохранители обнаружили уже скелетированный труп 65-летней женщины. По данным канала, ее смерть, вероятно, осталась незамеченной.
Признаков насильственной смерти на теле умершей, отметили в публикации, не обнаружили.
Ранее под обрушившейся стеной дома на Ботанической улице погиб рабочий стройки.
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