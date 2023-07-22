Происшествия 22 июля 2023, 10:32 Скелетированный труп нашли в московской квартире после потопа Telegram-канал «112»: потоп в одном из домов Москвы помог найти скелет пенсионерки РИА «Новости»

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Жительницу квартиры в Останкинском районе Москвы обнаружили мертвой после аварии, из-за которой затопило соседей. Об этом рассказал Telegram-канал «112».

Когда жители квартиры снизу поняли, что их затопили, они не смогли достучаться в квартиру выше. Вскрывать дверь пришлось полиции и слесарям.

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В квартире правоохранители обнаружили уже скелетированный труп 65-летней женщины. По данным канала, ее смерть, вероятно, осталась незамеченной.

Признаков насильственной смерти на теле умершей, отметили в публикации, не обнаружили.

Ранее под обрушившейся стеной дома на Ботанической улице погиб рабочий стройки.