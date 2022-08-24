Скелет женщины обнаружили в подполье квартиры в Челябинской области

Человеческий скелет обнаружили в Миассе Челябинской области. Он находился в подполье одной из квартир двухэтажного дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Скелетированные останки женщины нашли в подполе квартиры на первом этаже в двухэтажном доме на Парковой, 54а. Это жительница города 1952 года рождения, что случилось пока непонятно», — сообщили в ведомстве.

На теле не обнаружили признаков насильственной смерти. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, передал «Царьград».