Происшествия 25 ноября 2023, 18:59 Скелет в колготках нашли на чердаке дома в Петербурге Женщина нашла на чердаке дома в Петербурге скелет в колготках и носках

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Мертвую женщину нашли в доме на улице Беринга в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Скелет лежал на чердаке, сообщил сайт 78.ru.

В дежурную часть обратилась начальница третьего участка ЖКС Васильевского острова. Она случайно обнаружила на чердаке труп. Скелетированные останки, предположительно, принадлежат женщине.

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Тело погибшей, одетой в желтую кофту, джинсы и черные колготки, сильно разложилось. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели труп. Его направили в морг на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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