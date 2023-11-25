25 ноября 2023, 18:59
Скелет в колготках нашли на чердаке дома в Петербурге
Женщина нашла на чердаке дома в Петербурге скелет в колготках и носках
Мертвую женщину нашли в доме на улице Беринга в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Скелет лежал на чердаке, сообщил сайт 78.ru.
В дежурную часть обратилась начальница третьего участка ЖКС Васильевского острова. Она случайно обнаружила на чердаке труп. Скелетированные останки, предположительно, принадлежат женщине.
Реклама
Тело погибшей, одетой в желтую кофту, джинсы и черные колготки, сильно разложилось. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели труп. Его направили в морг на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В начале ноября ребенок нашел недалеко от школы в Серпухове скелет в истлевшей одежде. Следователи установили, что погибший мужчина родился в 1974 году.
Рабочие обнаружили останки более 10 человек во время демонтажа подземных коммуникаций на Сетуньском проезде в Москве.
Санкт-Петербург
Преступления
Реклама
Реклама